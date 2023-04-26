Мир 26 апреля 2023, 23:11 Посол Антонов назвал количество россиян в тюрьмах США Посол в Вашингтоне Антонов: США удерживают в тюрьмах более 100 россиян Unsplash

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Количество ставших заключенными в американских тюрьмах россиян уже превысило 100 человек. Как сообщило РИА «Новости», об этом в беседе с журналистами заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов после посещения арестованных Анатолия Легкодымова и Дмитрия Украинского.

Дипломат напомнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров уже отмечал, что США развернули настоящую охоту за россиянами по всему миру. Только с 2008 года американские власти под различными предлогами добились экстрадиции 59 человек. Но общее число находящихся в тюрьмах США россиян уже превысило сотню.

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«По некоторым данным, таких в действительности у нас более 100 человек», — заявил Антонов.

Дипломат добавил, что сотрудники российского посольства не прекратят посещения мест заключения, где находятся соотечественники.

Рассказывая о последнем визите в федеральный административный центр содержания под стражей, где содержатся Легкодымов и Украинский Антонов отметил, что американские прокуроры склоняют россиян к заключению сделки, угрожая огромными сроками.

«Дмитрию Украинскому вменяют обвинение, которое в общей сложности, если суммировать, равняется 125 годам. Ему говорят, что если он хочет выйти из тюрьмы живым, то должен получить 20 лет (согласившись на сделку — прим.ред.)», — привел заявление Антонова ТАСС.

Посол России добавил, что намерен добиваться от пеницитарной системы США улучшения условий содержания задержанных соотечественников.

По версии следователей США, Анатолий Украинский занимался хищением средств у американцев и легализацией полученных денег в Таиланде. Дмитрия Украинского обвинили в отмыве денег через криптобиржи.