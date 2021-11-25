Пособницу Пиночета экстрадируют из Австралии в Чили

В Австралии суд одобрил запрос властей Чили на экстрадицию экс-агента Управления национальной разведки (DINA) во время правления Аугусто Пичета — Адрианы Ривас. Об этом сообщило РИА ФАН.

В Чили Ривас обвиняют в похищении нескольких человек. Ее адвокат более двух лет боролся с экстрадицией. Юрист утверждает, что обвинения против подзащитной были политическими, поэтому она не подлежит высылке.

«Вина или невиновность не являются частью международного процесса экстрадиции. Эти вопросы будет решать чилийский суд», — отмечается в сообщении.