    27 февраля 2020, 13:33

    Пособники Гитлера лишились почетных званий Софийского университета

    Ирина Нагайникова

    Софийский университет посмертно лишил четырех человек звания почетного доктора наук. Ганс Франк, Бернгард Руст, Эвальд фон Масов и Эдуард Кольраушу оказались причастны к преступлениям гитлеровской Германии. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Болгарское национальное радио.

    Академический совет университета принял решение посмертно лишить пособников фашизма почетных званий, присвоенных в 1939–1940 годах.

    «Мы не можем и не намерены отказываться от истории, но убеждены, что такой моральный поступок станет сигналом для общества о том, что допущенные в трудные исторические моменты ошибки могут быть озвучены и осуждены для их предотвращения в будущем», — подчеркнули в университете.

    Как сообщил сайт «Аргументы и факты», Франк был личным юридическим советником Гитлера, Руст — министром просвещения, Массов служил офицером в СС, а Кольрауш стал основоположником юридических аспектов расистской и антисемитской идеологии.