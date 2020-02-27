Пособники Гитлера лишились почетных званий Софийского университета

Академический совет университета принял решение посмертно лишить пособников фашизма почетных званий, присвоенных в 1939–1940 годах.

«Мы не можем и не намерены отказываться от истории, но убеждены, что такой моральный поступок станет сигналом для общества о том, что допущенные в трудные исторические моменты ошибки могут быть озвучены и осуждены для их предотвращения в будущем», — подчеркнули в университете.

Как сообщил сайт «Аргументы и факты», Франк был личным юридическим советником Гитлера, Руст — министром просвещения, Массов служил офицером в СС, а Кольрауш стал основоположником юридических аспектов расистской и антисемитской идеологии.