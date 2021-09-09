Пособия неработающим мигрантам могут перестать выплачивать в Дании

Власти Дании хотят собираются перестать выплачивать пособия мигрантам, которые не работают. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявил, что правительство слишком долго ничего не ожидало от мигрантов, при этом выплачивая им деньги.

«Мы хотим ввести новую логику работы, где люди обязаны вносить свой вклад и быть полезными», — рассказал он.

Отмечается, что у законопроекта много сторонников. Согласно ему, мигранты будут обязаны работать не менее 37 часов в неделю, чтобы отработать пособие.