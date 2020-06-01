Пособия на детей оказались неодинаково полезны в разных регионах России

В России достаточно большой разброс цен по стране и поэтому покупательная способность «карантинных» выплат может различаться в три-четыре раза в зависимости от региона.

Это следует из расчетов аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишет газета «Известия».

В ходе исследования аналитики оценивали покупательную способность по двум видам новых выплат. Это выплаты по пять тысяч рублей в течение трех месяцев на ребенка до трех лет, и единоразовое пособие 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет. Их полезность измеряли в популярных детских товарах, а при определении их средней цены ориентировались на данные Росстата.

Таким образом, в одном из субъектов разовой выплаты 10 тысяч рублей хватило бы на 53 детские футболки, а в другом на эту сумму можно было бы купить только 16 футболок. Эксперты считают, что исправить такую ситуацию можно было скорректировав размеры пособий с помощью региональных доплат или северных надбавок.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек. ЛДПР предлагает установить ежемесячную выплату «лицам, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи» в размере МРОТ.