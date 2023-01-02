Мир 02 января 2023, 16:56 «Посмотрите на Францию и США». В бундестаге призвали не поставлять Leopard 2 Украине Член комитета бундестага Мюллер предостерег ФРГ от поставок Leopard 2 для ВСУ Википедия

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Германия не должна предпринимать никаких необдуманных односторонних действий при оказании помощи Украине, заявил политик от партии СДПГ, член комитета бундестага по внешней политике Михаэль Мюллер. Он предостерег власти ФРГ от поставок танков Leopard 2 для ВСУ, сообщило РИА «Новости».

Мюллер подчеркнул, что в интересах всех должно быть предотвращение эскалации конфликта. При этом он указал, что Украину все равно необходимо поддерживать и Германия будет делать это столько, сколько нужно, предоставляя современную технику.

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«[Не должно быть] никаких необдуманных односторонних действий. Такое оружие (Leopard 2 — прим. ред.) может быть поставлено только в координации с нашими партнерами по НАТО», — пояснил он в эфире телеканала ARD.

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Политик обратил внимание, что США, Франция и другие страны, у которых есть

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен провела первый в этом году телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, пообещав, что ЕС будет поддерживать республику финансово.