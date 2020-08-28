«Посмотрим, кто кого попугает»: Лукашенко пригрозил ответить на санкции

Несколько стран предупредили Белоруссию о введении санкций. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что Минск подготовил на это достойный ответ.

Глава государства обозначил официальную полицию белорусской стороны на встрече с работниками ООО «Савушкин-Орша». Слова Лукашенко привело агентство БелТА.

«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. <…> «Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что поручил правительству рассмотреть возможность переориентировать все торговые потоки «с портов Литвы на другие».

«30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — пообещал президент.

В Белоруссии, напомнил он, уже пережили период санкционных ограничений. Лукашенко уверен, что страна смогла выжить в предыдущий раз, поэтому справится и сейчас.

«Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо», — заключил белорусский лидер.