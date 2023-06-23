Мир 23 июня 2023, 01:47 «Посмешище». Байден опозорился во время исполнения индийского гимна и разозлил американцев NYP: Байден случайно положил руку на сердце во время исполнения гимна Индии

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Американский президент Джо Байден случайно положил руку на сердце во время звучания индийского гимна. Читатели газеты New York Post раскритиковали лидера США за странный жест и обвинили его в незнании национального музыкального символа своей страны. Видео с главой Вашингтона завирусилось в соцсетях.

Казус случился в ходе встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в Белом доме. Во время мероприятия раздался гимн Индии, а Байден в это время зачем-то положил руку на сердце, будто услышал гимн США. С ладонью на груди президент простоял чуть больше 10 секунд, а потом осознал ошибку и аккуратно опустил руку. Подобное поведение главы Америки граждане посчитали недопустимым.

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«Можем ли мы прожить хотя бы один день, чтобы эта дряхлая картофельная голова не была позором на международном уровне? Господи, мы посмешище», — заявил один из читателей.

Другой интернет-пользователь назвал Байдена «идиотом», а еще один подметил, что неприятная ситуация случилась с президентом из-за отсутствия телесуфлера рядом. По его мнению, лидер страны потерялся, оказавшись без помощников «в пределах слышимости».

«Да ладно, это не странно. Он просто проверял, жив ли он», — сообщил другой читатель.

Ранее Байден не смог выговорить простую фразу во время выступления. Он пытался произнести четкое предложение, однако запнулся в ответственный момент. В итоге пришлось извиняться перед слушателями.