Послы стран ЕС одобрили реализацию соглашения о торговле с Британией

«Зеленый свет сделке по Brexit: послы единогласно одобрили временное применение соглашения ЕС и Великобритании о торговле и сотрудничестве с 1 января 2021 года», — сказал он.

Применение соглашения о торговле с Британией письменно подтвердили все государства ЕС. Формальное одобрение этого решения ожидается во вторник, 29 декабря. отметил сайт RT.

Ранее представители Британии и Европейской комиссии достигли соглашения о будущем сотрудничестве, в том числе и о торговле. Этому предшествовали месяцы непростых переговоров. Соглашение требует одобрения со стороны стран Евросоюза и ратификации Европарламента, а также британского парламента.

Брюссель и Лондон 24 декабря достигли компромисса по тексту соглашения о партнерстве после Brexit. Соглашение предполагает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам.

ЕС и Великобритания должны ратифицировать документ объемом 1246 страниц до 31 декабря, до окончания переходного периода по Brexit. Однако стороны не укладываются в сроки, поэтому они применят его с начала 2021 года во временном режиме без ратификации.