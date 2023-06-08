08 июня 2023, 10:53
Послы ЕС отложили обсуждение 11-го пакета санкций до 14 июня
Politico: послы ЕС снова не смогли договориться по 11-му пакету санкций против России
Послы стран Евросоюза не смогли согласовать 11-й пакет антироссийский санкций. Переговоры в итоге отложили на неделю, сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатические источники.
Закрытое совещание, на котором послы не смогли прийти к общему знаменателю, состоялось в минувшую среду, 7 июня.
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На этой встрече Еврокомиссия представила новую версию предложений по санкциям против России. Но договоренностей достичь не удалось. Теперь, по данным издания, послы вернутся к этому вопросу 14 июня.
Первоначальный проект очередного санкционного пакета заблокировали в мае.
В начале июня президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с лидером Эстонии Аларом Карисом посетовал, что антироссийские санкции не работают. По мнению Зеленского, некоторые европейские страны помогают РФ обходить ограничения.
«Я даже немного устал в этой именно борьбе», — пожаловался политик.
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