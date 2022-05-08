Послы ЕС не уговорили Венгрию поддержать санкции против РФ

Венгрия по-прежнему не согласна отказываться от российской нефти и тем самым тормозит принятие шестого пакета санкций ЕС против РФ. Постпреды ЕС на встрече в воскресенье не достигли соглашения, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Встретились 27 послов ЕС, но без толку. Ничего не согласовали. Источники, знакомые с ходом переговоров, рассказали, что в ближайшие дни они соберутся снова. А хотели договориться, чтобы объявить обо всем к символичной дате 9 мая.

Венгрию опять ни в чем не убедили. Страна продолжает блокировать ограничения, так как не готова отказаться от поставок российской нефти. Венгрии, а также Словакии и Чехии, которые наиболее зависимы от импорта черного золота, предлагались отсрочки по введению ограничений, чтобы они могли продолжать поставки сырья из России до 2024 года.

Шестой пакет санкций ЕС предполагает запрет поставок российской нефти к концу 2022 года, а также отключение ряда банков от системы SWIFT. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала, что власти ЕС минимизируют влияние санкций на экономику. Но каким образом этого добьются, не уточнялось, сообщало Utro.ru.