Мир 16 февраля 2023, 12:38 Послы ЕС не согласовали 10-й пакет санкций из-за споров по каучуку Politico: послы стран ЕС не смогли согласовать 10-й пакет санкций против России РИА «Новости»

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Послы стран Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России. Об этом сообщило Politico.

По данным издания, споры возникли из-за вопроса по ограничению на синтетический каучук, произведенный в России. В минувшем году страна экспортировала этот вид продукции на сумму около двух миллиардов долларов. Порядка 700 миллионов из указанной суммы приходятся на ЕС.

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Каучук, в частности, необходим для производства шин. По информации источников Politico, Германия и Италия настроены скептически по поводу введения санкции на этот материал. Польша, наоборот, поддерживает запрет.

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что новый пакет санкций включает в себя ограничения российского экспорта на сумму 11 миллиардов евро. Запрет затронет в том числе электронные компоненты, которые используют в вертолетах, ракетах и беспилотниках.

Помимо этого, санкции могут ввести против почти 130 компаний и физических лиц.