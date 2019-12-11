Послы 4 стран бойкотировали Нобелевскую церемонию

На церемонию вручения Нобелевской премии, которая проходит в Стокгольме, традиционно приглашают всех послов, которые работают в столице Швеции. Представители вышеупомянутых стран отказались от участия в мероприятии из-за Хандке, который во время Югославских войн открыто поддерживал сербскую сторону и бывшего президента Сербии Слободана Милошевича.

Критиковавший Нобелевскую премию драматург удивился, что ему ее присудили Подробнее

«Политика (Милошевича — прим. ред.) привела к войне в регионе бывшей Югославии, что стало причиной гибели тысяч людей и продолжительной нестабильности в регионе», — приводит издание слова посла Хорватии в Швеции.

Ранее на улицы Стокгольма вышли около 400 человек, которые протестовали против вручения Хандке Нобелевской премии. Председатель Нобелевского комитета по литературе пояснил, что оргкомитет принимает решения о вручении премии вне зависимости от политической позиции писателя.

Хандке родился в Австрии в 1942 году. Известность ему принес роман «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» в 1970 году. Спустя два года после выхода книги ее экранизировал немецкий режиссер Вим Вендерс.