Послу Великобритании и британским дипломатам запретили посещать здание Совета Федерации

Профильный комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности решил запретить британскому послу посещать здание верхней палаты парламента. Таким образом в России решили ответить на аналогичные действия Великобритании.

«Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности в качестве ответной меры решил отказать в возможности посещения здания Совета Федерации и присутствия [в нем] послу Великобритании в РФ и другим сотрудникам дипломатического посольства», — заявил глава комитета Вячеслав Тимченко на заседании. Его процитировал ТАСС.

Он добавил, что решение приняли единогласно.

«Решение принято единогласно», — добавил он после голосования членов комитета.

Ранее Совету Федерации стало известно, что руководство парламента Великобритании решило ограничить проход в здание официальным российским представителям РФ в Соединенном Королевстве. Об этом написал «Интерфакс».