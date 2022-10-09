Послу Украины в Минске вручили ноту из-за планов Киева ударить по Белоруссии | 360°

Мир 09 октября 2022, 04:40 Поделиться Telegram

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Viber Послу Украины в Минске вручили ноту из-за планов Киева ударить по Белоруссии МИД Украины: послу в Минске вручили ноту из-за планов Киева нанести удар по Белоруссии РИА «Новости»

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МИД Белоруссии вечером 8 октября вызвал украинского посла Игоря Кизима, дипломату вручили ноту из-за планов Киева нанести удар по территории республики. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сайт министерства иностранных дел Украины.

«В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Белоруссии», — говорится в заявлении ведомства.

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Однако в Киеве утверждают, что таких планов у властей нет. Украинский МИД назвал причину вручения ноты «инсинуациями» Белоруссии.

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В начале октября белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Украина стянула силы к границе. По его словам, сейчас нужно оградить республику от угрозы со стороны Польши, Литвы и Латвии. Минск заинтересован в скорейшем разрешении украинского кризиса.

В пользу переговоров России и Украины ранее высказались в Румынии. По мнению главы Минобороны балканской страны Василе Дынку, диалог между странами — лучшее решение.

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