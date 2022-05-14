Послу Украины в Германии подарили корзину с ливерной колбасой

Мясник Вальтер Адам отправил послу Украины в Германии Андрею Мельнику корзину с ливерной колбасой. Причиной такого подарка стало высказывание украинца о канцлере ФРГ Олафе Шольце.

Ранее канцлер Германии отказался приезжать на Украину, так как местные власти не пустили на территорию страны президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. После заявления Шольца украинский посол назвал его обиженной ливерной колбасой.

В итоге эту самую колбасу Мельнику решил отправить мясник Вальтер Адам из немецкого города Херксхайма. Высказывание главы украинской дипмиссии вызвало негативную реакцию не только у мужчины. Некоторые жители и высокопоставленные лица Германии стали требовать выдворения Мельника из страны.

Как пояснял «360» политолог, журналист Юрий Светов, власти Германии будут и дальше «проглатывать» поведение Мельника. Страна помогает Украине не из-за сочувствия, а в связи с командой США, НАТО и Евросоюза. При этом Светов заявил, что человек, позволяющий себя вести подобным образом, не может быть дипломатом.