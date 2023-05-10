Мир 10 мая 2023, 14:11 Послу России в Польше вручили ноту протеста из-за случая с самолетом МИД Польши вручил послу России Андрееву ноту из-за проблем самолета погранслужбы Википедия

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Посла России Сергея Андреева 10 мая вызвали в МИД Польши и вручили ноту протеста из-за случая в небе над Черным морем. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина в своем Twitter назвал действия Су-35, якобы перехватившего самолет польской пограничной службы, провокацией.

«В ходе встречи российскому дипломату вручена нота протеста в связи с инцидентом с участием российского истребителя против самолета Пограничной службы Польши», — написал он.

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Ясина заявил, что происшествие над Черным морем обрело международный масштаб. От имени МИД Польши он осудил «провокационное и агрессивное» поведение России.

Штаб Пограничной службы Польши объявил, что его самолет 5 мая пересекся с российским Су-35 во время патрулирования территории над Черным морем в рамках совместной с Румынией миссии Frontex.

Российский двухмоторный истребитель без радиосвязи трижды приблизился к польскому самолету на небезопасное расстояние и пролетел в пяти метрах от него. Из-за этого Turbolet L-410 якобы попал в зону турбулентности, потерял высоту, а экипаж временно лишился управления. Впоследствии пилоты выровняли его и благополучно приземлились. Такую же информацию опубликовало Минобороны Румынии.