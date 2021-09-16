Послу Китая запретили посещать здание парламента Великобритании

Посол Китая в Лондоне Чжэн Цзэгуан не сможет заходить в здание парламента Великобритании. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».

Причиной стали санкции, которые китайское правительство ввело против британских депутатов. Такую инициативу высказал спикер Палаты общин Линдси Хойл.

«Но я не чувствую, что послу Китая будет уместно проводить встречи на территории Палаты общин и в том месте, где мы работаем, поскольку его страна ввела санкции против некоторых наших членов», — рассказал он.

Политик отметил, что как только санкции отменят, Цзэгуан сможет посещать парламент.