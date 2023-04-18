Мир 18 апреля 2023, 17:15 Послу Британии заявили протест в МИД России из-за ее высказываний Послу Британии Броннерт заявили решительный протест в МИД РФ из-за ее высказываний РИА «Новости»

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Послу Британии в России Деборе Броннерт выразили решительный протест в МИД РФ в связи с ее высказываниями по поводу приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе*. Об этом рассказал посол России в Великобритании Андрей Келин. Заявление прозвучало в эфире канала «Россия-24».

«Сейчас посол Британии была в Москве вызвана в МИД, где ей был заявлен решительный протест», — сообщил дипломат.

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Он добавил, что «вчерашняя утренняя демонстрация, организованная британцами, американцами и канадцами», расценивается как грубое вмешательство во внутренние дела России.

Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей за госизмену, распространение фейков о ВС России и руководство нежелательной организацией. Послы Британии, США и Канады потребовали освободить публициста. После этого их вызвали в МИД России. Ранее стало известно, что в здание МИД уже прибыла посол США Линн Трейси.

*Владимир Кара-Мурза признан иноагентом в России.