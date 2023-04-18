Мир 18 апреля 2023, 14:41 Послов США, Великобритании и Канады вызвали в МИД России МИД России вызвал послов США, Великобритании и Канады за вмешательство во внутренние дела РИА «Новости»

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После скандала вокруг осуждения дипломатами приговора общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе* послов США, Великобритании и Канады вызвали в МИД России. Их обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны и неподобающем поведении, сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, в МИД вызваны послы США, Британии и Канады», — подтвердили в министерстве.

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Мосгорсуд приговорил публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам тюрьмы и штрафу в 400 тысяч рублей за госизмену, распространение ложной информации о российской армии и руководство нежелательной организацией. Ему также запретили заниматься журналистикой.

После оглашения приговора послы США, Великобритании и Канады потребовали отменить вердикт. Представитель МИД России Мария Захарова назвала их высказывания прямым вмешательством во внутренние дела страны, лицемерием, попыткой оказать давление на судебную систему и неприемлемым поведением. Она предупредила, что вовлеченных в подрывную деятельность дипломатов выдворят из России.

* Владимира Кара-Мурзу решением Минюста России включили в список иностранных агентов.