Мир 28 ноября 2023, 14:20 Послов США, Германии и Франции вызвали в МИД Азербайджана МИД Азербайджана вызвал послов трех стран из-за незаконных финансовых операций Unsplash

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Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало временных поверенных в делах США и Германии, а также чрезвычайного и полномочного посла Франции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что новостной портал AbzasMedia с участием зарегистрированных в указанных странах организаций совершал незаконные финансовые операции. При этом к деятельности привлекли посольства США, ФРГ и Франции.

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Агентство международного развития Соединенных Штатов и ряд других учреждений нарушили правила предоставления грантов и незаконно передавали средства на территорию Азербайджана. Так они нарушили закон о финансировании СМИ.

«Действия посольств и принадлежащих им организаций на территории нашей страны, противоречащие упомянутому законодательству, также являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях», — отметили в МИД Азербайджана.

Ведомство жестко осудило деятельность, противоречащую законодательству страны и направленную на вмешательство во внутренние дела государства.

В конце октября российского посла Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении, чтобы передать ему ноту протеста. Поводом послужило появление дипломата на Первом канале.