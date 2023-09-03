Мир 03 сентября 2023, 03:48 Послов Нигерии со всего мира вернут на родину Президент Нигерии отозвал послов страны по всему миру flickr.com

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Президент Нигерии Бола Тинубу сообщил об отзыве всех послов страны по всему миру кроме постоянных представителей в ООН в Нью-Йорке и Женеве. Сообщение об этом появилось в блоге офиса президента в соцсети X (бывшая Twitter).

В заявлении указано, что такое решение было принято в результате анализа работы нигерийских дипломатических представительств в других странах. Оно вступило в силу 2 сентября.

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Ранее командование нигерийской армии заявило, что в стране есть заговор против президента страны Болы Тинубу, сообщило РИА «Новости». Участники заговора якобы хотят настроить военных против действующего президента, чтобы свергнуть его.

Летом 2023 года волна мятежей прокатилась по Африке. В конце июля военные свергли президента Нигера Мохамеда Базума.

В ответ на это страны-члены Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозили интервенцией в Нигер и даже выбрали дату вторжения.

В августе военный переворот произошел в Габоне. Мятежники свергли президента страны Али бен Бонго Ондимбу и назначили временным правителем командующего Республиканской гвардией генерала Бриса Олиги Нгему.