Поклонская заявила о желании стать послом России на Украине

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила о готовности стать послом России на Украине. При этом она подчеркнула, что осознает тот факт, что на Украине ей никто не сможет гарантировать безопасность.

«Я хочу быть послом России в Украине. Я Украину очень знаю, я там выросла», — сказала Поклонская в документальном фильме RT.

Она заметила, что осознает, что на Украине ей никто не сможет гарантировать безопасность, «но если это принесет пользу, то надо рискнуть».

Поклонсакя сказала, что любит Украину и хочет, чтобы пришел мир между двумя народами.

«Я украинка и этого не стесняюсь. Только я русскоговорящая украинка, и таких украинцев на Украине 90%», — отметила Поклонская. По ее словам, русскоговорящие украинцы ждут, пока что-то изменится. Она также заметила, что у россиян 90% родственников проживает на Украине, и они тоже ждут, когда же все наладится.

«Изменить прошлое невозможно, нужно менять настоящее», — сказала депутат.

Поклонская на прошлой неделе в шутку допустила, что продолжит свою политическую карьеру и примет участие в выборах президента Украины. В своем Telegram-канале она отметила, что опубликованное до этого ее интервью посеяло панику, что она возвращается прокурором в Крым.