Мир 10 мая 2023, 11:17 Последствиями российско-африканского сотрудничества для ЕС озаботились в Европарламенте Депутат ЕП Залевская: Россия пытается взять под контроль альтернативные источники для ЕС

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Депутат Европарламента от Польши Анна Залевская в своем обращении к Еврокомиссии заявила, что Россия, развивая отношения со странами Африки, пытается взять под контроль альтернативные источники газа для Евросоюза. Об этом написал RT.

По словам политика, российские власти нацелились на газопровод Нигерия — Марокко.

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«Она уже нацелилась на газопровод Нигерия — Марокко, который в будущем сможет снабжать Европу газом или водородом», — добавила в своем обращении Залевская.

Она попросила Еврокомиссию прокомментировать действия России в Африке, а также предоставить сведения о том, какие меры принимаются для «противодействия последствиям» российско-африканского сотрудничества для Евросоюза.