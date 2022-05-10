Британцам рассказали о последствиях антироссийских санкций

Антироссийские санкции бьют по жителям Великобритании, людям уже трудно оплачивать счета за электроэнергию, а инфляция растет рекордными темпами. Об этом говорится в статье таблоида Daily Mail.

Автор статьи отметил, что домохозяйства уже столкнулись с ростом стоимости электричества на 54%, а в дальнейшем ожидается еще большее повышение цен.

«Если к октябрю больше ничего не произойдет, мы увидим огромное увеличение числа клиентов, фактически самоотключающихся от отопления, потому что они не могут себе этого позволить», — говорится в тексте заметки.

При этом увеличение стоимости электричества вынуждает британцев искать альтернативные способы отопления жилья, в частности, использовать дрова и уголь. В статье сообщается, что один из жителей Лондона развел костер в гостиной, чтобы обогреть дом, на место выехала пожарная инспекция.

Также автор обратил внимание, что инфляция в стране скоро превысит 10%, что станет вторым по величине снижением доходов с 1964 года, когда начали вести подобную статистику.

Ранее сообщалось, что британцы стали меньше покупать алкоголя и мяса из-за повышения цен в связи с ориентированием властей на поставки вооружений Украине.