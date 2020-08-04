Последствия взрыва в порту Бейрута сняли очевидцы

Последствия взрыва в порту ливанской столицы Бейрута попали на камеры очевидцев. Тяжелые контейнеры разбросало взрывом, будто это были игрушки.

Глава министерства внутренних дел Ливана отметил, что основная причина взрыва в порту Бейрута пока не известна. Он призвал дождаться итогов расследования.

Взрыв прогремел сегодня, примерно в шесть часов вечера, в порту города. Сначала власти говорили, ЧП могло произойти на корабле с пиротехникой. Позже стало известно, что, вероятно, взорвались какие-то иные вещества. Правоохранители выясняют причины детонации.

В домах города даже в километрах от эпицентра выбило стекла, обрушило балконы, перекрытия и потолки, взрыв был слышен в других городах страны и на Кипре. Сотни людей пострадали, как минимум десять человек погибли.

Телеканал «360» ведет прямую трансляцию с места событий.