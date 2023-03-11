Мир 11 марта 2023, 04:59 Последствия ввода войск НАТО на Украину предсказали в США Политик США Янг: ввод войск НАТО на Украину приведет к ядерной войне РИА «Новости»

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Западным странам стоит трижды подумать, прежде чем вводить войска НАТО на территорию Украины. Это может привести к ядерной войне и уничтожению всего на Земле. Об этом в Twitter написал американский политик, кандидат в губернаторы штата Кентукки Джеффри Янг.

Западным странам нужно еще подумать, прежде чем сделать такой шаг, потом стоит подумать еще несколько раз, заявил политик.

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«Это безумие. Это может привести к уничтожению Россией любой страны, которая введет войска; или же это приведет к ядерной войне, которая может уничтожить всех на Земле», — написал Янг.

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Мир никогда не был так близок к тому, чтобы локальная битва переросла в глобальную войну, лидеры западного мира больны военной лихорадкой, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Вероятность того, что военные стран — союзников Украины примут участие в боевых действиях, очень высока.

После отправки Украине боевой техники на 60 миллиардов долларов страны Евросоюза и НАТО можно назвать участниками конфликта, считают в Венгрии.