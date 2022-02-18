Последствия урагана «Иления» в Германии сняли на видео

Мощный ураган «Иления» обрушился на Германию. Движение поездов дальнего следования приостановлено сразу в нескольких федеральных землях страны. Деревья повалились на линии электропередач, что оставило десятки тысяч домов без электричества.

Стихия унесла жизни по меньшей мере двух человек, уточнило РИА «Новости». Сильные порывы ветра срывали дорожные знаки и валили деревья, однако о масштабных разрушениях пока информации не поступало.

В Гамбурге парому, который вышел в шторм, волна выбила окна. Вода хлынула внутрь и залила салон. Пассажиры в спешке начали покидать помещение. О пострадавших при этом происшествии пока не сообщалось.

Жителей Москвы и Московской области предупредили, что циклон «Иления» придет в регион вечером, 17 февраля. Он принесет с собой мокрый снег, переходящий в настоящий дождь, отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Иления», по его словам, останется в регионе до вечера пятницы, 18 февраля. Циклон сбросит над столицей и областью пятую часть месячной нормы осадков. Кроме того, он принесет с собой штормовой ветер скоростью до 20 метров в секунду.