Мир 28 января 2024, 03:11 Последствия удара по цели в Полтавской области попали на фото Глава Полтавской ОВА Пронин опубликовал фото с последствиями удара по цели Pixabay

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Фотографию с последствиями удара по промышленному объекту в Полтавской области в своем Telegram-канале опубликовал глава областной военной администрации Филипп Пронин. На кадре виден сильный пожар.

Удар пришелся по промышленному объекту в Кременчугском районе Полтавской области Украины.

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«Продолжается ликвидация пожара <…>. Предварительно — две баллистические ракеты», — написал глава администрации.

Ранее Пронин уже сообщил о пожаре на объекте после поражения ракетой.

Украинские паблики незадолго до полуночи сообщили о взрывах в Полтаве и Харькове. О взрывах Telegram-каналам рассказали очевидцы.

Несколько дней назад глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что снаряды попали в промышленный объект. За несколько часов до этого местные Telegram-каналы сообщили о взрывах в Одессе и области.