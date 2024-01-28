28 января 2024, 03:11
Последствия удара по цели в Полтавской области попали на фото
Глава Полтавской ОВА Пронин опубликовал фото с последствиями удара по цели
Фотографию с последствиями удара по промышленному объекту в Полтавской области в своем Telegram-канале опубликовал глава областной военной администрации Филипп Пронин. На кадре виден сильный пожар.
Удар пришелся по промышленному объекту в Кременчугском районе Полтавской области Украины.
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«Продолжается ликвидация пожара <…>. Предварительно — две баллистические ракеты», — написал глава администрации.
Ранее Пронин уже сообщил о пожаре на объекте после поражения ракетой.
Украинские паблики незадолго до полуночи сообщили о взрывах в Полтаве и Харькове. О взрывах Telegram-каналам рассказали очевидцы.
Несколько дней назад глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что снаряды попали в промышленный объект. За несколько часов до этого местные Telegram-каналы сообщили о взрывах в Одессе и области.
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