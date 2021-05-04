Последствия столкновений на границе Таджикистана и Киргизии сняли на видео

Вооруженный конфликт Киргизии и Таджикистана привел к человеческим жертвам и разрушениям. Кадры из киргизского села Максат опубликованы в Telegram-канале RT.

За дни перестрелок, сообщили в киргизском Минздраве, погибли 36 человек. В их числе — ребенок.

«Всего за эти дни поступили к нам 189 человек, из них 153 живых», — уточнили в ведомстве.

Официальных данных о погибших со стороны Таджикистана нет. Местные СМИ пишут более чем о 90 раненых. Жертвами конфликта, по имеющейся информации, от восьми до 10 граждан.

Противостояние на границе Киргизии и Таджикистана началось из-за конфликта у водораспределительного пункта. Вечером 29 апреля Душанбе и Бишкек договорились о прекращении огня, но вскоре столкновения возобновились. Об отводе сил стороны договорились ко 2 мая.

Сейчас в приграничных районах Баткенской области работает группа саперов: они обезвреживают неразорвавшиеся снаряды. Граждан Киргизии призвали не паниковать при звуках взрывов. Ситуация на киргизско-таджикской границе остается стабильной.