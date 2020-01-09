Последствия штурма администрации президента Абхазии сняли на видео

Правительственное здание атаковали сторонники лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии. Им удалось выломать дверь и преодолеть оборону из охранников. По предварительным данным, всего на площади, где располагается администрация президента, собрались около 800 человек.

Участники акции протеста вышли на улицу во время нового рассмотрения Верховным судом иска Квицинии, по которому он требует оспорить результаты второго тура президентских выборов. В сентябре прошлого года лидер партии «Амцахара» проиграл по количеству голосов действующему президенту Раулю Хаджимбе. По итогам победитель получил 23,85% голосов, а Квициния смог набрать 21,97% голосов от пришедших на выборы.

Несогласный с результатом лидер оппозиции обратился в ЦИК с требованием провести голосование повторно. Но ему отказали. Тогда он обратился в Верховный суд страны, где до сих пор идет рассмотрение этого вопроса.

Акции протеста сторонники Квицинии устраивают в Сухуме регулярно. Власти страны назвали происходящее попыткой государственного переворота.