Мир 24 декабря 2023, 20:55 Последствия расширения границ США в Арктике оценили в России Глава комитета ГД Харитонов: расширение границ США в Арктике недопустимо РИА «Новости»

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Расширение границ США в регионе в одностороннем порядке может привести к усилению напряженности. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов (КПРФ).

«Расширение границ в Арктике в одностороннем порядке недопустимо и только может привести к усилению напряженности. Необходимо доказать геологическую принадлежность этих территорий, так, как в свое время это сделала Россия», — подчеркнул он.

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Депутат напомнил, что российские специалисты спускали под воду научный аппарат и проводили исследование недр. В итоге они собрали большую доказательную базу геологической принадлежности территорий для их расширения в Арктике.

«И нашу заявку на шельф рассматривала подкомиссия ООН. США же не ратифицировали конвенцию по морскому праву», — напомнил он.

По данным агентства Bloomberg, США расширили собственную часть континентального шельфа в Арктике, чтобы продолжить территорию страны под водой.