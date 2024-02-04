Мир 04 февраля 2024, 10:19 Последствия признания падения Украины раскрыли в Бразилии Профессор Фиори: признание поражения Украины покажет уязвимость НАТО РИА «Новости»

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Публичное признание падения Украины продемонстрирует уязвимость стран НАТО. Об этом изданию El Destape сказал профессор Института экономики государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори.

По его словам, если Запад признает невозможность победы Украины на поле боя, это станет прямым доказательством превосходства российской армии и незащищенности НАТО.

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«Признание падения Украине принесет с собой слишком много последствий. Все это покажет признание реалий, которые иностранная пресса сейчас всеми силами пытается игнорировать», — сказал профессор.

Среди них Фиори назвал способность российской стороны лидировать в сфере культурных медиа, а также наличие ресурсов для победы над Украиной без помощи со стороны третьих стран.

«Россия активно развивает межгосударственные отношения в Азии, преследует отказ от доллара и формирует новый многополярный мир», — добавил он.

Ранее в Минобороны Великобритании отмечали, что победу России над Украиной нельзя допустить.