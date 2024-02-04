04 февраля 2024, 10:19
Последствия признания падения Украины раскрыли в Бразилии
Профессор Фиори: признание поражения Украины покажет уязвимость НАТО
Публичное признание падения Украины продемонстрирует уязвимость стран НАТО. Об этом изданию El Destape сказал профессор Института экономики государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори.
По его словам, если Запад признает невозможность победы Украины на поле боя, это станет прямым доказательством превосходства российской армии и незащищенности НАТО.
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«Признание падения Украине принесет с собой слишком много последствий. Все это покажет признание реалий, которые иностранная пресса сейчас всеми силами пытается игнорировать», — сказал профессор.
Среди них Фиори назвал способность российской стороны лидировать в сфере культурных медиа, а также наличие ресурсов для победы над Украиной без помощи со стороны третьих стран.
«Россия активно развивает межгосударственные отношения в Азии, преследует отказ от доллара и формирует новый многополярный мир», — добавил он.
Ранее в Минобороны Великобритании отмечали, что победу России над Украиной нельзя допустить.
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