Последствия прекращения поставок российского газа назвали катастрофой в Германии

Прекращение поставок газа из России обернется для Германии катастрофическими последствиями. Об этом заявил глава Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Русвурм.

«К настоящему моменту последствия прекращения поставок российского газа были бы катастрофическими. Мы должны исходить из того, что при нехватке таких объемов газ больше вообще бы не поступал в конечные разветвления нашей газопроводной системы», — сказал Русвурм в интервью газете Bild am Sontag.

Он добавил, что в случае введения эмбарго на российские энергоносители многие предприятия страны будут вынуждены остановить свою работу. По словам Русвурма, некоторые компании уже не смогут вновь запустить производство.

Ранее вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что страна может перезимовать без поставок энергоносителей из России. Для этого Германии потребуется заполнить газовые хранилища, а также придется экономить топливо. Сократить потребление энергии нужно будет не только промышленности, но и местным жителям.