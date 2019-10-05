  • Последствия потепления в Альпах показали глазами орла. Видео

    05 октября 2019, 17:42

    Дарья Бунякова

    Ученые решили запечатлеть последствия глобального потепления и таяния ледников в Альпах. Для этого они прикрепили камеру к шее орла по кличке Виктор, который пролетел над горными вершинами. Кадры того, что получилось опубликовала организация Eagle Wings Foundation.

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    Видео вышло весьма впечатляющим. На снятых орлом кадрах видно, что когда-то заснеженные альпийские вершины теперь почти без снега. Также Виктор пролетел над некоторыми горными сооружениями, которые раньше стояли в снегу. Теперь здания находятся в окружении практически голых скал.

    «Пять ледников за пять дней в пяти странах, это челлендж для орла Виктора, чтобы повысить осведомленность о таянии ледников и изменении климата», — сказано в подписи к ролику.

    Eagle Wings Foundation является благотворительной организацией. Объединение в основном занимается работой с детьми в Мексике.