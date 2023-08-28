Мир 28 августа 2023, 07:17 Последствия поставок F-16 на Украину назвали в КНДР ЦТАК: поставки истребителей F-16 Украине приведут Европу к ядерной войне Pxhere

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Начало поставок истребителей F-16 Украине грозит Европе начало ядерной войны. Об этом говорится в материале северокорейского издания ЦТАК.

«США до сих пор занимали туманную позицию насчет поставок истребителей, притворяясь, что не хотят эскалации конфликта. Но взялись за этот процесс, когда появились масштабные разрушения западных вооружений и многочисленные жертвы в ходе операции контрнаступления Украины», — отметили журналисты.

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Авторы статьи подчеркнули, что решение о поставках F-16 нарушит безопасность и спокойствие в регионе, рискуя затянуть конфликт.

«США ввергают все Европы в пропасть риска ядерной войны и фактически блокируют мирное решение конфликта», — добавили они.

Министр Украины Алексей Резников сообщал, что впервые украинские пилоты смогут применить F-16 уже весной 2024 года. По его словам, подготовка необходимой инфраструктуры займет до полугода.