Мир 14 апреля 2023, 12:14 Последствия поражения Байдена от Путина назвали в Великобритании The Times: победа Путина над Байденом станет для США ударом молота White House

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Желание американского президента Джо Байдена завести в тупик российского коллегу Владимира Путина путем опосредованной войны обернется для США «ударом молота». Об этом сообщила газета The Times.

«Байден на победу в опосредованной войне против России поставил на стол все свои фишки, чтобы завести в тупик Владимира Путина», — отметили в статье.

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Авторы материала подчеркнули, что провал этой тактики обернется для Украины политической и гуманитарной катастрофой, а также ударом молота по лидерству и авторитету США.

«Для Запада провал Байдена в отношениях с Китаем стал главной стратегической проблемой», — добавили журналисты.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что американское правительство нарушило законодательство, начав необъявленную войну против России в украинском конфликте.