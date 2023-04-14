14 апреля 2023, 12:14
Последствия поражения Байдена от Путина назвали в Великобритании
The Times: победа Путина над Байденом станет для США ударом молота
Желание американского президента Джо Байдена завести в тупик российского коллегу Владимира Путина путем опосредованной войны обернется для США «ударом молота». Об этом сообщила газета The Times.
«Байден на победу в опосредованной войне против России поставил на стол все свои фишки, чтобы завести в тупик Владимира Путина», — отметили в статье.
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Авторы материала подчеркнули, что провал этой тактики обернется для Украины политической и гуманитарной катастрофой, а также ударом молота по лидерству и авторитету США.
«Для Запада провал Байдена в отношениях с Китаем стал главной стратегической проблемой», — добавили журналисты.
Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что американское правительство нарушило законодательство, начав необъявленную войну против России в украинском конфликте.
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