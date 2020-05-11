Последствия попадания ракеты по иранскому кораблю сняли на видео

На опубликованных кадрах можно увидеть черный дым, который поднимается над пострадавшим судном. Ракета снесла все постройки, оставив палубу корабля полностью пустой.

По данным СМИ, судно при помощи тягача отогнали с акватории учений и пришвартовали у берега.

Ракета попала в корабль «Конарак» в минувшее воскресенье, 10 мая. В результате погибли 19 человек, еще 15 пострадали. По неподтвержденным данным, судно пострадало от ракеты, которую выпустили иранские военные. Причиной катастрофы стало несоблюдение дистанции от цели, на которую нацелили снаряд.

Сами военные пока называют случившееся инцидентом и отказываются приводить какие-либо подробности.