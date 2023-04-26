Мир 26 апреля 2023, 07:13 Последствия полного запрета экспорта в Россию назвали в Китае Global Times: страны «Большой семерки» пострадают от решения запретить экспорт в Россию РИА «Новости»

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Стремление западных стран разрушить российскую экономику приведет к краху их самих. Об этом говорится в материале китайского издания Global Times.

Авторы статьи отметили, что предложение G7 носит политический характер. Все страны блока пострадают в случае полного запрета экспорта в Россию, приведя к упадку Европы и США.

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«Очевидно, что такие инициативы являются паническими и демонстрируют, что идея Запада по поддержке украинцев уже исчерпала себя. Тем более, этот самоубийственный запрет ставит крест на перспективах достижения мира», — добавили журналисты.

Ранее стало известно, что США предложили G7 полностью отказаться от экспорта в Россию. В ответ Евросоюз и Япония заявили, что такой шаг является невыполнимым.