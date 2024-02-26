26 февраля 2024, 21:23
Последствия передачи самолетов Mirage Украине назвали во Франции
Филиппо: поставки Франций истребителей Mirage ВСУ приведут к третьей мировой
Если Франция начнет поставлять Украине истребители, это приведет к третьей мировой войне. Об этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети X.
По мнению политика, поставки истребителей повлекут за собой обнищание Франции, а также значительно вырастет «риск перехода конфликта к третьей мировой войне».
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«В отставку Макрона, выйдем из Евросоюза и НАТО, прекратим себя разрушать и защитим мир от этих безумцев», — призвал он.
Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил, что обсуждает со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном возможность передачи истребителей Mirage для Вооруженных сил Украины.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о том, что ВСУ могут получить первые истребители F-16 уже предстоящей весной. По ее словам, передача самолетов задерживается по «техническим причинам». Предоставить Украине такие истребители также согласились Нидерланды и Дания.
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