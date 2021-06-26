Последствия отключения России от SWIFT оценили в Германии

Отключение России от международной платежной системы SWIFT нанесет ущерб экономике Европы. Об этом предупредил лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла.

Он выразил надежду, что такие шаги не будут приняты, потому что это изолирует Россию. Но помимо этого, отключение вряд ли будет эффективным средством, потому что будет иметь и обратный негативный эффект для ЕС.

«В в конечном итоге это вновь нанесет ущерб европейской экономике. Вот почему я не могу одобрить такой шаг», — сказал Крупалла в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что в Россия уже разработана свою система передачи финансовых сообщений, По его мнению, РФ ищет новые пути и у нее есть свои интересы, как и у Германии. Если построить на этом диалог, то страны смогли бы наладить хорошие отношения, заключил депутат.

В апреле с призывом отключить Россию от SWIFT выступила крупнейшая фракция Европейского парламента, Европейская народная партия (ЕПН). Представители самой SWIFT заявили, что такая меры невыгодна, поэтому РФ отключать от международной системы банковских переводов не будут.