Он подчеркнул, что приостановка «Северного потока — 2» лишит жителей восточной Германии рабочих мест. По словам Хермеса, соглашение о строительстве газопровода вряд ли можно оспорить задним числом. Это будет означать, что любой проект можно свернуть в зависимости от политической ситуации.

Глава немецкого газового объединения Zukunft Erdgas Тимм Келер согласился с Хермесом. Он также считает, что остановка строительства выльется в серьезные финансовые потери для немецкого бизнеса.

«В случае остановки строительства придется списать вложения в размере восьми миллиардов евро», — подчеркнул Келлер и добавил, что газ в Европе начнет дорожать, а потребителям придется оплатить строительство, которое не будет приносить пользы.

Ранее американские сенаторы пригрозили немецкому порту Мукран «финансовым уничтожением» за поддержку «Северного потока — 2». Всего президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел санкции против 350 компаний, которые участвуют в строительстве газопровода.