«Это энергетическое партнерство [России и Германии] успешно пережило все кризисы, потому что оно отвечает интересам обеих сторон. Российская сторона, кстати, никогда не использовала экспорт газа в качестве средства давления, как и немецкая сторона. Это было бы совершенно новым качеством [отношений], если бы это было сделано сейчас. Я могу только предостеречь от этого», — приводит агентство слова немецкого парламентария.

Эрнст добавил, что будет неправильно, если правительство Германии сейчас примет меры, чтобы остановить проект «Северный поток — 2».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы «Северного потока — 2» и ситуации с Алексеем Навальным необходимо рассматривать отдельно. Некоторые немецкие политики призвали приостановить строительство газопровода.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, который летел из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, и мужчину отвезли в реанимацию, где он пробыл два дня. Потом семья увезла его на лечение в Берлин. Спустя несколько дней правительство Германии заявило, что в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок» и попросило Москву объясниться. В Омске следы ядов в организме Навального обнаружены не были.