Последствия от пандемии коронавируса сравнили с катастрофой

По мнению Катасонова, признание пандемии коронавируса во Всемирной организации здравоохранения может спровоцировать «долгосрочные последствия, о которых мы даже не задумываемся».

«Оценивать те события только исключительно с позиции валютного курса и цен на нефть — в моем понимании, более чем близоруко. С моей точки зрения, это все-таки некая операция мировой закулисы, которая нацелена не на то, чтобы добиться каких-то временных конкурентных преимуществ на мировом рынке. Это попытка запустить новую волну паники, создать атмосферу неуверенности и ужаса в обществе. И под сурдинку этого ужаса мировая закулиса будет и дальше выстраивать мировое тоталитарное общество, которое описано в антиутопиях Оруэлла и Хаксли. Вот что должно волновать аудиторию», — отметил эксперт.

Катасонов добавил, что валютные курсы и цены найдут точку равновесия.

«А это еще один шаг к созданию мировой диктатуры, мирового концлагеря, то, что в Священном Писании называется эпохой последних времен. Понятно, что это не последние времена, но это очень серьезный шаг. И я думаю, что пройдет какое-то время и мы еще узнаем о каком-то подобном событии, потому что эффект 11 сентября 2001 года исчерпан, и нужно что-то новое», — подчеркнул председатель общества.