Последствия оговорок Байдена оценили в США | 360°

Мир 03 ноября 2022, 01:41 Последствия оговорок Байдена оценили в США Newsweek: оговорки Джо Байдена «затмили его послание» во Флориде РИА "Новости"

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Американский президент Джо Байден допустил в своей недавней речи во Флориде слишком много оговорок, которые затмили всю суть его послания. Об этом заявил корреспондент Newsweek Ник Рейнольдс.

Он отметил, что Байден проводил предвыборную кампанию, чтобы рассказать об успехах принятого Белым домом закона о снижении инфляции и угрозах представителей республиканской партии отменить успешные программы, в частности, социальное обеспечение. Однако его выступление провалилось из-за глупых ошибок.

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«Байден сделал множество сомнительных заявлений и ошибок, которые быстро разлетелись по Интернету и заглушили его заключительные аргументы», — высказался журналист.

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По его словам, такие штаты как Флорида в большинстве случаев имеют решающее значение в победе кандидата на выборах. При этом Байден умудрился за одно выступление сделать сразу несколько ошибок, среди которых причина и место смерти его старшего сына, ляп с обращением к представительнице Флориды Дебби Вассерма-Шульц, неверное название недавнего урагана в штате и рассказ о разговоре с человеком, который умер до его рождения. Также Байден запутался в датах. Во время речи во Флориде он заявил, что вступил в должность президента «этим летом», тем самым ошибся на два года.

В этому году Байдену исполнится 80 лет. Он стал самым возрастным президентом за всю историю Штатов. Байден часто попадает в нелепые истории, многие считают, что курьезы с ним связаны с возрастными изменениями.