Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Гольмовский и поселок Кочегарка в Донецкой Народной Республике. Последствия в Telegram-канале показал глава Горловки Иван Приходько.

Разрушения получили дома по улицам Газеты Искра и Южная.

«Дома жилые, и только по счастливой случайности никто не пострадал. В данный момент на месте работают коммунальные службы и сотрудники районной администрации», — сообщил Приходько.

Ранее политолог Юрий Светов в эфире телеканала «360» заявил, что западные СМИ намеренно прикрепляют к жителям республик Донбасса клеймо «пророссийские сепаратисты».

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила украинскую сторону, что она не хочет предоставлять мирным жителям гуманитарные коридоры в сторону России.