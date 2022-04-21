Последствия обстрела ВСУ частной птицефабрики в Запорожье попали на видео

Частная птицефабрика в Запорожской области полностью уничтожена ракетой «Точка-У», которая прилетела со стороны ВСУ. Последствия обстрела опубликовало Минобороны в Telegram-канале.

Ферма находилась в селе Токмак. На кадрах видно, что все здания сильно повреждены, а местами разрушены до основания. На территории птицефабрики находилась фермерская техника. Она также сильно пострадала от прилета: от некоторых машин остался только остов.

«Дотла сгорело несколько единиц автомобильной техники, использовавшейся для обеспечения работы птицефабрики. Также нанесен ущерб близлежащим жилым домам», — отметили представители Минобороны РФ.

Ранее ВСУ уже наносили удары по селу Токмак. Ведомство публиковало кадры, на которых видны разрушения другого фермерского хозяйства. Тогда на территорию села прилетел мощный снаряд, из-за которого «плиты, как карточный домик, разлетелись». В Минобороны отметили, что здания не подлежат восстановлению.

Хозяин пострадавшей 18 апреля фермы сказал, что всего было три хлопка. Минобороны заявило, что тогда ВСУ также выпустили по селу ракету «Точка-У».