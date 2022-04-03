Последствия обстрела ВСУ больницы в Донецке показали на фото

Вооруженные силы Украины обстреляли Петровский район Донецка, повредив корпус женской консультации больницы № 14. Об этом в Telegram-канале сообщил территориальный штаб обороны ДНР.

Также зафиксирован ракетный удар по улице Шуйского, перебиты газовые коммуникации. В том числе повреждения получили припаркованные рядом автомобили. О пострадавших не сообщается.

Утром республиканский СЦКК писал, что при обстреле Мариуполя со стороны националистов пострадали 11 мирных жителей, им всем оказали необходимую помощь.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о создании в республике государственного комитета обороны. По его мнению, эта мера позволит руководителям всех силовых ведомств лучше и эффективнее принимать решения по защите людей.