Мир 08 августа 2023, 03:02 Последствия неподчинения Зеленского Западу раскрыли в США AT: отказ Зеленского слушаться Запада приведет к «непредсказуемым» вещам Flickr

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Контрнаступление ВСУ идет совершенно не так, как было задумано изначально, и его провал вынудит западных лидеров усадить за стол переговоров президента Украины Владимира Зеленского. В случае отказа последствия могут оказаться непредсказуемыми, заявил в колонке для American Thinker колумнист Джонстон Хервуд.

С начала спецоперации Украина получила военную помощь на более чем 70 миллиардов евро, однако Зеленский высказывает недовольство и считает ее недостаточной. Западные политики, изначально выступавшие единым фронтом и единогласно согласовывающие помощь Киеву, постепенно меняют риторику, принуждая правительство Украины к «непростым» решениям.

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«Если ситуация с контрнаступлением Киева в ближайшее время не улучшится, главы ведущих мировых держав постараются убедить Зеленского сесть за стол переговоров. Если украинский лидер не согласится, варианты развития событий могут оказаться совершенно непредсказуемыми», — отметил автор.

Автор считает, что западным политикам все труднее скрывать раздражение в отношении проблем Украины. Об этом свидетельствует недавняя отповедь министра обороны Британии в адрес Зеленского, Бен Уоллес упрекнул украинского лидера в неблагодарности. «Ударом ниже пояса» назвал колумнист отказ Польши и ряда других стран Запада от украинского зерна.