Последствия мощного землетрясения в Турции сняли на видео

На востоке Турции вечером в пятницу, 24 января, произошло мощное землетрясение. По предварительным данным, погибли 19 человек. Последствия разрушений попали на видео.

Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно технику экстренных служб и сильные разрушения. Люди в хаосе ходят по проезжей части, спасатели разбирают завалы. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу турецкого Минздрава, сейчас известно о 19 погибших. Более 770 человек получили ранения. Новых подземных толчков после этого не было.

В зоне бедствия работают около 500 спасателей из 28 провинций Турции — они разбирают завалы и достают оттуда людей. В район землетрясения привезли более 1500 палаток. Выживших пока отправляют туда. Пострадавших развозят по окрестным больницам. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично следит за ситуацией после ЧП